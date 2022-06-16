台北市政府16日舉辦TOD及EOD推動論壇，市長柯文哲指出，北市作為首都生活圈核心，也是東南亞地區城市樞紐，EOD跟TOD是北市未來15年很重要的都市計畫重整，經費超過4000億。

柯文哲表示，如果捷運跟幹線公車是大眾運輸底層，都市設計就要建構在交通上面，像內湖就不是交通問題，是都市計畫問題，內湖人口過去30年增加4倍，但道路面積沒有增加，因此內湖交通問題是來自於都市計畫問題。

他指出，規畫未來15年北市設計時，要考量首都生活圈，捷運環狀線是10年內台北市交通最重要建設，利用環狀線路網建構，就要思考TOD重整，要用首都生活圈來設計。

柯文哲說，去日本考察發現日本捷運跟商場共構，而台灣則是跟住宅共構，這邏輯不對，捷運能帶來人流、金流，就應該跟商場共構，而不是帶到住宅去，台灣花了6000億做捷運系統，卻沒有建立自己的捷運產業，像大陸高鐵可以到各地去外銷，所以捷運3大失敗，包括TOD失敗、商業化失敗、產業化失敗，既然現在環狀線重啟就要把過去錯誤改掉。

此外，柯文哲提到，少子化、高齡化一定會發生，所以也要思考都市重建，因為1968年開始，國中高中校舍大量擴張，未來15年，北市236所國中小、高中，有70％校舍會超過50年需要重建，這是很大的商機，不會少於2000億，既然要改建面臨少子化、老齡化，改建就不要只是校舍換校舍，要加入新思維。

柯文哲強調，未來15年236所學校改建，可以加入EOD概念，當時E是取教育Education，就是以校舍為改建的社區計畫重整，把社區需要引進來一起處理，好學校是因為學生好，學區不好、學校一定不會好，利用改建讓學區變好。

他分享艋舺學園改建有加入EOD、TOD，這是捷運萬大線上又是5校連在一起，等到把模型做出來，周邊居民眼睛都一亮，我們需要有模型讓市民相信EOD跟TOD是可以做，這個模型就是艋舺學園。

柯文哲認為，不管任期剩多久，他要讓市政連續，EOD跟TOD可以被產官學界了解，對北市願景未來可以想像，能一步一步做下去，最後成功，未來15年，北市硬體建設最重要的就是EOD跟TOD，經費超過4000億，是很重要的都市計畫重整過程。