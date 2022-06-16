中興大學前瞻理工中心16日宣布，與台灣電力公司綜合研究所，及聯齊科技共同合作，花費2年時間，在中興大學溪心霸牧場，導入太陽能與氫能發電系統、能源物聯網、農牧廢水回收發電與淨水機制，結合校內再生能源技術與業界通訊科技，建置國內首座畜牧虛擬電廠，打造國內畜牧業淨零碳排示範點。

身為「供需資源整合之評估與實作：以畜電共生為例」產學計畫主持人、興大前瞻理工中心主任裴靜偉指出，此次以烏日的興大溪心壩畜牧場，作為測試場域，與能源管理領導企業-聯齊科技的產學合作，導入能源物聯網，透過Wi-Fi、Wi-SUN、BLE （Bluetooth Low Energy）、RS-485等通訊技術，收集各種能源與環境大數據，推動智慧農牧場畜電共生虛擬電廠（VPP）的創新營運模式，在校內設有監控室，即時回傳每日產電資訊與數據，監控整體設施研究。

場內同時運用興大材料系教授汪俊延，獨創的鎂水反應產氫技術，將農牧廢水與共晶鎂合金反應，快速產氫後發電，依牧場規模，氫氣產量為每克鎂合金最高可達到900毫升，並連續供給氫氣達11小時（40公升）的長效產氫模式，此技術獨特在於產氫過程的同時，也淨化牧場的廢水效果，達到廢棄物再生利用及生產綠能的目的。

結合興大精密所楊錫杭教授的「淨零碳排之儲能與氫氧發電系統開發」，建立燃氫發電系統，滿載發電量達10KW/hr，整合太陽能電池模組，綠能發電比例已達牧場用電近三成可供應電力，藉以彌補用電高峰的太陽能發電不足時段。

成果發表會中，聯齊科技資深經理簡書表示，在台灣以農漁牧業與電共生模式發展分散式能源管理系統，雖在現行法規與產業環境上，仍有待解決議題，但參考國際案例再生能源集中分配與地產地消模式，會是針對眾多位屬電網邊緣地區的場域電力穩定的最佳解法，未來發展潛力可期。