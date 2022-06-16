台中市今（16）日新增本土確診9523例。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

北部縣市COVID-19確診數流行曲線圖。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

中南部COVID-19確診數流行曲線圖。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今（16）日新增本土確診9523例，並新增30例死亡個案；台中市衛生局長曾梓展表示，依COVID-19確診數流行曲線圖推估，台中市目前仍在高原期，預計到6月20日曲線才會開始往下。

台中市16日新增本土確診9523例，其中8962例為快篩陽確診，佔94.11％；中央流行疫情指揮中心也公布台中市新增30例死亡個案，年齡屆於53歲到98歲，其中18例沒打疫苗，17例為80歲以上長者，這30人也全有慢性病、癌症病史。

曾梓展表示，依照北部、中南部COVID-19確診例數流行曲線圖推估，台中市14、15、16三日再出現一波高原期，他表示，台中市確診人數從5月26日到達高原之後，就在高原之上震盪，參考新北和北部的變化，可以發現趨勢大約比台中提早2到3周，只是北部地區很明顯急上急下，中南部：包括台中、高雄、台南，都是緩坡上在高原期多一點時間，再緩坡下。

曾梓展說，新北市從5月7日到5月27日約三周快上快下的高原震盪，如抓高原期維持24日，台中市從5月16日開始預計到6月20日還會有一小小的高原，然後確診人數就會開始往下走。