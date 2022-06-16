國際能源署（IEA）昨（15）日首次發佈2023年的世界石油需求展望，預測指全球石油需求將超過新冠疫情擴大之前，創出歷史新高。已開發國家因石油價格上漲和經濟減速，正在打擊消費的成長。然而，中國的需求將恢復，復甦將拉動增長，抵消已開發國家的消費放緩。

日本經濟新聞等外媒報導，IEA預測，2023年的全球石油需求為每日1億160萬桶，高於2019年1億40萬桶的高峰。預計到2023年的10至12月，單日需求將達到1億270萬桶。

IEA認為，在2022年內，中國的需求將恢復，抵消已開發國家的消費放緩；明年全球石油的需求增長將在很大程度上受到中國的推動，因為中國正擺脫反覆的疫情封控局面。此外，隨著旅遊需求從新冠疫情中復甦，航空燃料需求將增長，同時石油化學原料的需求也將增加。

與此同時，IEA預估，石油供應的成長速度跟不上需求的增長，讓原已吃緊的市場面臨每日50萬桶的供應缺口，油價將再飆漲。美國石油生產商明年將增加供應，但由於經濟制裁，俄羅斯的產油量大幅減少，而石油輸出國組織（OPEC）的成員國被認為實現增產目標仍有難度。

另一方面，日經新聞利用金融資訊公司Refinitiv的數據進行推算，發現中國和印度正在增加採購俄羅斯產的原油。中國對俄羅斯原油的海上進口量（不含經由管線）5月達到每日80萬桶左右，比1月增加4成以上；而印度的俄羅斯原油海上進口量在1月為零，5月則達到每日近70萬桶。

報導稱，中印增購俄國石油的原因，是歐美禁止進口俄羅斯原油，使其價格大幅低於國際價格。由於中印採購的支撐，俄羅斯通過出口能源而確保財政收入，減弱歐美制裁效果。

中國70％以上的石油依賴進口，俄烏衝突後，全球汽油價格漲聲一片，中國也受影響。據陸媒《羊城晚報》，中國油品持續上漲，92汽油全面進入「九元（人民幣，下同）時代」，部分地區95汽油進入「十元時代」。據統計，將全球汽油價格從高到低排列，中國油價排在70多名，處於中等水平。