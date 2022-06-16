全球供應鏈問題揮之不去，特斯拉再度調漲電動車價格，這次宣布將調升在美國的所有車款售價。

根據該電動車製造大廠的官網訊息，其Model Y遠程版價格從62,990美元提高到65,990美元。此前該公司已經推遲在美國交付的部分遠程車款長達一個月。

包括汽車使用的鋁材等原料成本飆漲，已促使特斯拉頻頻調漲其電動車價格。但也正是因為如此，特斯拉成功克服了供應鏈之亂和成本不斷上升的衝擊，其第一季營收獲利表現遠遠超出華爾街預期。

特斯拉第一季營收年增81%，達到188億美元，遠優於市場預估的178億美元，並再創歷史新高。每股盈餘為3.22美元，優於分析師預估的2.26美元，亦創下歷來新高。

第一季電動車事業營收年增87%，為168.6億美元，毛利率躍升至32.9%，創下新高。

惟特斯拉當時即在聲明中表示，由於供應鏈緊缺，特斯拉的工廠產能已連續幾季無法達到滿載狀態，而這種情況很可能會一直持續到2022年底。

特斯拉執行長馬斯克日前對經濟衰退的風險發出警告，在傳出將裁員10%的消息後，他表示對經濟有一種「超級糟的感覺」。