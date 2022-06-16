在聯準會宣布升息3碼之後，市場的不確定性因素消除，韓股16日盤中也一度試圖重回2500點大關。不過，漲勢卻愈來愈小下，大盤收2,451.41點，雖只漲4.03點或0.16%，但結束連7日走低。同時，韓元止貶回升，外資也買超1465億韓元。
面對美國一次大幅升息3碼，韓國政府16日也出來信心喊話，已經在密切觀察股市以及匯市等金融市場波動情況。倘若有異常狀況發生，會斷然採取必要措施，不會漠視不去處理。
權值股漲跌不一，三星電子漲0.33%，SK海力士跌0.51%，電池製造商LG Energy Solution漲1.67%，化學大廠LG Chem漲4.1%，三星生物製藥漲2.15%，浦項鋼鐵漲2.29%，現代汽車跌0.57%，起亞跌1.15%，Naver跌1.84%，KB金融更是跌2.22%。
韓元與美元匯價在1,285.6附近，韓元升4.3元。
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