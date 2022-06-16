強茂(2481)集團旗下亞洲強茂(Pan-Jit Asia International Inc.)於6月16日與第一金(2892)旗下第一銀行等11家金融機構完成5年期8,000萬美元聯貸案簽約。該聯貸案係由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，土地銀行共同主辦，另有彰化銀行、華南銀行、合作金庫、凱基銀行、元大銀行、國泰世華銀行、安泰銀行、兆豐銀行及盤谷銀行參貸；該聯貸資金主要用以充實中期營運資金所需。

強茂為臺灣最大整流元件製造商，市佔全球第6。強茂在矽製程的二極體產品面，可從晶片設計、晶圓製造，到封裝測試、市場行銷一手包辦，目前共擁有2座晶圓廠與3個封裝廠區。強茂長期以來持續致力於半導體分離式元件的製造生產，產品包括二極體、TVS突波抑制器及電晶體，近年來專注於MOSFET、IGBT、FRED、Schottky、ESD Array、TVS等相關產品之設計開發，並布局第三代半導體材料碳化矽(SiC)，可應用於資料中心、工控、車用、電動車及5G等高階市場，近年整體營運相當穩健，去年全年獲利更創下歷史新高。強茂集團致力於半導體產業，在追求碳中和的大時代中，綠色能源的大發展為功率半導體帶來極大應用，強茂發展的產品致力於「效能優化、減少功耗、降低溫度」，持續朝永續發展目標努力邁進。

第一銀行積極拓展聯貸市場，根據REFINITIV統計，於2022年首季聯貸「管理銀行(Bookrunner)」排名第2名，創下近5年最佳排名。