亞太電(3682)併入遠傳(4904)一案，目前正待監管審議中，但先前亞太電小股東組成自救會，對於併入遠傳一事表達不同意甚至提告，亞太電今(16)日最新指出，透過與股東的積極說明後，已理解而撤告，僅保留異議股東收買請求權。

亞太電表示，遠傳及鴻海(4904)之間與亞太電有關之股權協議，遠傳、鴻海及亞太電均已依法就各自相關部份進行公告，包括「109年9月4日遠傳參與本公司私募，以每股10元取得本公司5億股；遠傳與鴻海簽立股份交換合約，預計由遠傳暫定發行普通股81,842,616股交換鴻海持有之亞太電527,524,409股。亞太電於110年9月10日收足私募股款50億元。111年2月25日配合公司與遠傳簽訂合併契約，遠傳及鴻海簽署之換股協議原約定於民國111年6月30日進行股份交換部分暫緩執行，於取得相關主管機關核准合併案合併後，股份交換協議書即為終止。

針對亞太電與遠傳由共頻共網轉變為合併之理由，亞太電指出，公司原本於109年9月4日與遠傳簽訂共頻共網合作計畫，公司需分擔3.5G頻段共頻共網2/9之成本，以取得3.5G頻段共頻共網2/9之網路容量使用權。但電信產業多年來過度飽和，電信門號戶已接近3,000萬戶，小業者經營困難，要達到相當程度的覆蓋率，必須支付龐大的資本支出，財務狀況因此受到影響，虧損一直產生，儘管降價，只能爭取到有限的用戶數。去年「台台併」是一個起點，台灣電信產業走向整併，未來將是三家多元化內容應用的競爭，合併案是為股東長期考量，亞太與遠傳透過換股方式合併，未來股票仍有價值，也有穩定的股息；若不合併，亞太會經營的很辛苦，必須持續籌措資金，從股東權益來看，合併是有利的。

亞太電進一步說明指出，今年2月25日進行審計委員會與董事會前，公司經營團隊已分別與董事與審計委員進行充分之討論，討論內容包含公司獨立營運將面臨的挑戰、合併談判之過程及合併對股東、客戶、員工之影響、合併契約、獨立專家合理意見書等，共計討論二次、時間達四小時，兩位獨立董事暨委員就完整之揭露內容，十分關注合併與否對公司經營之影響、合併後對股東權益之影響、員工安置等議題，取得充分說明，且業採取相關查證措施，均認同經營團隊確實為股東爭取最大利益，並一致決議本次併購計畫、交易公平性與合理性，尚屬允當，而於審計委員會通過提請董事會審議。

亞太電表示，董事會以公司現況與未來之營運評估，決議將本合併案提請股東臨時會進行討論決議，在出席率73.15%，獲得出席股權數90.66%之贊成而通過，亞太電亦尊重部分股東行使異議權利，與異議股東協商。