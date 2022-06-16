去年賽夏祈天祭實際情況。（苗縣府文觀局提供／李京昇苗栗傳真）

族人透過祈天祭，祈求能風調雨順，農作物豐收。（苗縣府文觀局提供／李京昇苗栗傳真）

苗縣府有意將祈天祭列為無形文化資產。（苗縣府文觀局提供／李京昇苗栗傳真）

賽夏族祈天祭跟竹藤編，是苗栗縣原住民族特有文化，苗栗縣府文化觀光局有意將2項登錄無形文化資產，16日邀請苗栗縣無形文化資產委員，說明無形文化資產的登錄基準、流程，以及保存者登錄認定後相關權利義務，同時盼藉此流傳原民文化。

根據文資歷史顯示，「祈天祭」是賽夏族人向天神koko' wa：on祈求能風調雨順，農作物豐收，族人能安居樂業生活。這個儀式是賽夏族農耕小米文化的象徵，為全族性的祭典。

’a’owaz （祈天祭）每年隨paSta’ay（巴斯達隘）的舉行而有舉辦大小祭的差異，paSta’ay的舉行是兩年一次，若當年舉行paSta’ay，祈天祭就舉行小祭，若當年無舉行paSta’ay，祈天祭就舉行大祭。

大祭的祭期要進行三天，小祭的祭期只有一天。傳統上的祈天祭是由撒萬（Saavang）氏族所主持，今日對應的姓氏為潘姓、錢姓、根姓三姓。

不論大、小祭，祭典的主祭皆為潘姓。此處所謂潘姓主祭，範圍較Sawan氏族要小得多，僅限於目前居住在南庄鄉蓬萊村的潘姓家族。現今主祭人選的產生是由romhaep（竹占儀式）決定。

民俗文化資產的登錄與認定強調民間自發、共同參與、且保存傳統等特性，而非由政府或商業活動主導，賽夏族的祭祀活動主要是由各姓氏在各社組成不同的祭團，每個祭團各自舉行祭儀活動。

以血緣地緣為經緯，二者結合成儀式運作的基本團體，就是氏族祭團自發組織參與，加上潘、錢、根姓氏祭團成員，於歷次祭典中共同完成祭典的籌備與儀式的進行，順利而穩定，而Sawan氏族掌管祈天祭，正符合賽夏族祭典氏族分工的精神在文化脈絡下為適當者。

「賽夏族竹藤編」是以桂竹(raromaeh)及黃藤(’oeway)製作，常見的編器有米籩、米篩、種子籃、背籃、提籃、線籃、便當、食籃、置物盒、籐帽、甚至放置祖靈象徵物的神聖小籐籃等。

賽夏族傳統編噐有特殊形式和技法，例如背籃為雙肩帶式的背籃，不像泰雅族或平埔族是額帶式背籃，傳統的背籃形式是喇叭型，上為呈圓椎狀、下為圖柱狀，多以斜紋法編成細密無孔。

編器在賽夏族信仰儀式中被使用的情形非常普遍，如一年二次的各氏族祖靈祭paSbaki’必須舂打糯米糕，米糕打完後即盛裝至米籩中，直到分食結束。而過去祖先的象徵物是置放在祖靈籃內，現在多半已由獸骨替代。

賽夏族竹籐編源於族群生活與信仰需求，具族群特殊形式與慣用技法，反映族群或地方審美觀具族群與地方生活特色，實踐者章潘三妹自少跟父親潘義明學習竹籐編織，1984年跟張憲平學習竹籐編織工藝多年，1992年起多次獲獎，2002年曾以作品「賽夏生活象」獲國家工藝獎二等獎，2002年獲國家工藝獎熟知且能正確體登錄項目知識、技藝與表現形式且具傳習能力與意願。

文觀局指出，為讓地方族人及民眾充分了解登錄無形文化資產的登錄基準與流程，提升民眾文化資產保護意識，特辦理此次說明會，由苗栗縣無形文化資產委員說明登錄名稱、保存者之代表性與適當性，讓單位主事者了解無形文化資產登錄保存的價值與目的。

文觀局長林彥甫表示，苗縣目前有5項民俗文化資產及6項傳統工藝文化資產，希望透過這場說明會，讓大眾對於本縣無形文化有更深一步的認識、強化文化資產與在地居民的歷史連結。