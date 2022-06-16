交通大學電信研究所畢業，29歲就離開職場專心投資，從單純分享理財投資的部落客，到拍攝生產力技能影片的知識型YouTuber、暢銷書籍作家、人氣演說家的艾爾文，6月15日在佛光山惠中寺未來與希望講座中，以「人生三條路、三件事」為題，分享他以工程師的頭腦，寫作人的心靈所感受到的生活故事。

人生是一個很值得探索的問題。曾經有人問哲學家奧古斯丁時間是什麼？結果奧古斯丁想一想之後突然說：「時間啊？如果你不問我，我還知道時間是什麼，你問我，我就不知道時間是什麼了。」艾爾文認為，人生也是如此。意外踏上寫作之路的他，認為人生每個階段都有不同的體會，每個世代的想法看法也不同。

佛光山中區總住持覺居法師（左）艾爾文（右）於「未來與希望」講座主視覺看板前合影。／佛光山惠中寺提供

什麼是「人生三件事」呢？艾爾文用同心圓的概念來表述三件事的關係，中心代表自己的事，第二層是別人的事，最外層則是無法控制的事。自己的事要用心、負責；別人的事要寬心；面對無法控制的事則要順心、順其自然。因為人生最大的痛苦之一，就是想要控制無法控制的事，然而人生所遇到的，大部分都是無法控制的事。他開玩笑說最痛的眼疾，就是看任何事都不順眼。

艾爾文受日本匠人「守破離」精神啟發，體悟到人生是自己的，也只有自己能負責自己生命的過程，決定自己要成為什麼樣的人。對自己負責，才能用另一個角度看別人的事。要學會區分自己和別人的事，就如同《被討厭的勇氣》一書當中提到的「課題分離」。當你有能力可以幫別人，要幫到底，當成自己的事，沒有能力時，就不要插手，半途而廢，反而造成別人的困擾。人生匆忙忙汲汲營營，無法想像無法控制，管好自己的事，不管太多別人的事。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師艾爾文（右）。

至於三條路，分別是好走的路，不好走的路與學習的路。前二者為已知，後者則是未知的旅程。艾爾文鼓勵大家，千萬不要小看自己現在正在用心走的任何路，雖然付出可能不會馬上換到結果，但所有的學習，一定會在未來的某個時候派上用場。當下看似一個點，回頭看卻是一條線；每一點的位置都是過去的總和，也是指引未來的方向。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師艾爾文（右）。／佛光山惠中寺提供

面對人生道路要順應而為，用另一種方法解讀眼前的事，看這件事所帶來的正面影響。以前艾爾文覺得「知足常樂」一詞是消極的，但經過生活的歷練，他了解到知足並不代表不再積極向上，反而是向上很大的精神來源，知足與向上是可以並行的，要先快樂，生活才會變好。用心投入，人生就是用自己想要的方式努力追尋的過程。凡事都有好的一面，但你要先為自己主動翻面。

Q&A時間，聽眾提出的問題包羅萬象，有人詢問如何區分自己和別人的事，艾爾文表示，要回歸到自己身上，檢視自己在乎的是什麼？盡自己最大努力，把該做的事情做好，評價如何，那就是別人的事了。如何度過影音創作的低潮？艾爾文說他知道自己的頻道類型，可能不是那麼多人感興趣，而且他找到另一件讓他更開心的事—寫作，所以他更願意花時間在此。「當你過好自己的生活，時間就會幫你過濾掉不需要的人和事。」

有人要他推薦心理學書籍，除了《真實的快樂》，他還推薦《象與騎象人》與《脆弱的力量》兩本正向心理學相關書籍。也有聽眾對他為何能毅然決然離開原本安穩的工作，走上不同道路感到好奇，他表示要先對離職後的生活及發展有所規劃。如何平息容易發怒的心，他表示要思索背後的原因，自省內心，並加以練習。還有國中生請教如何提升英文能力，他給予的建議是與其他有趣的事情，例如英文歌曲、影片，或是國際賽事結合，增加學習動力。