《打開岡山、記憶的箱子》地方共創展於16日在岡山區文化中心舉行，副議長陸淑美、在地議員方信淵、黃秋媖等人出席。透過此展覽，與會人士也打開對岡山地區的回憶。陸淑美說，她想把小飛機模型等物品放進「記憶的箱子」。

陸淑美表示，她是橋頭人，她的中學時代在台南求學，20幾歲時才嫁到本洲，對岡山的記憶是成年以後。記得以前會去岡山中街（平和路）逛街，買一些時尚的物品。

由於岡山是空軍的故鄉，以前至今常聽到飛機的起飛、降落的引擎聲音，陸淑美想要把一台小飛機模型放進去，還有對冰果室的記憶，她愛吃紅豆牛奶冰，以前中街因鄰近舊火車站，相當熱鬧。

黃秋媖則是想把岡山蜂蜜、空軍、眷村文化放進箱子裡，她說，小時候家裡開蜂蜜店，她得幫忙看店，因為店就鄰近岡山火車站，常常看到空軍的官兵從店門口經過，或到店裡買伴手禮，當時覺得這些阿兵哥很威武。

黃秋媖也想到過往去樂群村同學家玩的故事，當時覺得這些校官級的眷村真是漂亮，想要把這些童年回憶放進箱子裡。

《打開岡山、記憶的箱子》在岡山文化中心展出為期一個月的時間。展覽內容包含3大單元，一是岡山在地居民以生命故事和地方知識打造的「記憶箱子」；二是藝術家程仁珮帶領眷村長輩結合回憶與料理的食物雕塑「眷村移居食譜計畫—茴香回鄉」，其三則是透過置物櫃展現移工的岡山生活的「跨國移動的記憶」。

岡山眷村文化協會常務理事張允慧也指出，在岡山面對新一波改變之際，投入岡山文化的記錄與保留很重要，藉由個人記憶的敘述，串連起不同年代、族群的共通情感，進而重建過去與現在、人與人之間的連結，才能思考共構未來。