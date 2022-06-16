新竹輪胎行15日深夜惡火奪去一家8口性命，兇手是屋主小兒子，該小兒子疑不滿父親把店面留給哥哥，爭吵後拿汽油桶縱火；陳嫌有1名28歲的妹妹同樣死於火場，該妹妹Instagram曝光，陽光開朗的她準備今年與外國男友結婚，頁面全是恩愛照片，上頭還有她與陳嫌3名孩子的相處影片，讓人看了鼻酸。

【全程字幕】9分鐘就奪命！疑起口角輪胎行孽子潑汽油縱火 8人葬火窟最小1歲

命葬火窟的28歲陳女個人Instagram曝光，她經常分享與外國男友的親密合照，感情穩定的2人準備今年結婚，卻遇上此劫天人永隔；此外陳女的精選動態中還有「一輩子的褓母」欄位，裡頭是她照顧3個姪子的畫面，據悉兇嫌的第3個孩子罹患唐氏症，陳女平時會幫忙照顧、陪伴孩子，畫面讓眾人鼻酸。

陳女的動態中有「一輩子的褓母」欄位，裡頭是她照顧3個姪子的畫面，據悉兇嫌的第3個孩子罹患唐氏症，陳女平時會幫忙照顧、陪伴孩子。（翻攝自陳女Instagram）

此外，Instagram另一段精選動態中，陳姓兇嫌與兒子一起玩遊戲，還露出歡樂笑容，看似1名慈父，沒想到卻成了冷血殺人魔。（翻攝自陳女Instagram）

命葬火窟的28歲陳女個人Instagram曝光，她經常分享與外國男友的親密合照，感情穩定的2人準備今年結婚，卻遇上此劫天人永隔。（翻攝自陳女Instagram）

此外，Instagram另一段精選動態中，陳姓兇嫌與兒子一起玩遊戲，還露出歡樂笑容，看似1名慈父，沒想到卻成了冷血殺人魔；目前確定8名死者分別為56歲陳姓屋主妻子、28歲陳女、34歲陳姓大媳婦、28歲陳姓二媳婦（陳嫌妻子），以及陳姓屋主長子孩子1歲、陳嫌孩子3歲、6歲、7歲。

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事發當下，有鄰居稱是親子之間因洗碗問題引發衝突，但經警方調查，應該非洗碗矛盾所致，恐是小兒子經常索討金錢，讓長輩經常言語教訓小兒子，推測當晚恐是長輩又碎唸，致使小兒子心生不滿引發殺機，於是當夜10時許奪門而出購買汽油返家縱火，終釀心碎憾事。