致理科技大學設計團隊，在董事長梁聖時及校長陳珠龍的支持鼓勵下，繼獲得20餘座iF、紅點、One Show...等國際設計獎之後，今年在陳世倫教授指導之下，率領四位進修部同學：黃馨禾、卓心儀、張貽甯、周宥逸。再度以「萬壑松風」包裝作品，連續二年勇奪美國One Show Interactive廣告創意銀獎，實屬難得。美國One Show獎享譽全球，是國際間規模最大的廣告創意設計獎，今年計有66個國家，19,579件作品角逐參賽，競爭激烈。

向李唐「萬壑松風」致敬。(圖／（左）截取自故宮典藏網站、（右）陳世倫提供)

「萬壑松風」為宋朝畫家李唐傳世之作，該作品集兩宋山水畫風精華，畫面呈現一種雄偉堅毅、緊密又有層次的山水，山巔松樹搖曳，山間溪水奔流，白雲穿山輕飄，是北宋山水畫家的巔峰之作，也是目前故宮博物院的鎮院三寶之一。本作品是採Old is New文創商品的開發觀念，向李唐致敬，重新詮釋「萬壑松風」精義，展現在現今的創意作品之中。本設計最大的特色，也是最精采的地方，就是將萬壑松風圖的2D山水結構造型，轉換成3D包裝設計。

因為山形的結構是雄偉奇絕且複雜的，所以陳世倫指導設計團隊，經過多次的腦力激盪，最後採用了紙雕的特殊疊加方式，並經過精密的計算與嘗試，前後規劃出36個層次，層層疊加，透過3D設計把2D的山水意境表現出來。如此一來，本設計既可以表現出李唐萬壑松風圖的雄偉壯闊，另外一方面我們也可以把產品放置其中，在外型上我們可以看到藝術性極高的萬壑松風的風景造型，在內部又可以看到一個實用性極高、有層次的產品包裝，成功地發揚中華文化山水美學。