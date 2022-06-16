縣府將在竹山鎮設置綠能處理中心，引發竹山民眾抗議。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政規畫在竹山鎮興建綠能永續中心，竹山鎮長陳東睦及地方民代，16日質疑「縣府帶頭詐騙，要建設送垃圾」，堅決反對全縣垃圾淹沒竹山，強調歡迎縣府建設竹山，但是反對設置垃圾處理場。

縣長林明溱表示，因為縣議員在議會質詢時，逼問垃圾如何處理，他才允諾在卸任前，完成綠能永續中心發包，解決20多年來最嚴重的垃圾問題，而且，垃圾打包後從國道3號下南雲交流道，直接送到綠能中心，沒有經過竹山市區，也不會焚燒垃圾，不會造成汙染，每公噸還回饋400元給竹山鎮；因為那是正確的事，所以他會堅持做下去，請大家理性面對。

陳東睦及地方民意代表，對於縣府宣布興建綠能永續中心，表達反對立場；陳東睦表示，垃圾一直都是全縣的頭痛問題，縣府要解決但不可以把全縣的垃圾都運到竹山；綠能中心就是垃圾處理廠，規畫處理每天全縣360公噸的垃圾，包含一般事業廢棄物40噸，大型垃圾10噸，但是，竹山鎮產生的垃圾只有20公噸，卻要讓全縣堆置的20萬公噸，及未來每日360公噸垃圾淹沒竹山，為何不考慮送往垃圾量較多的鄉鎮。

再者，竹山鎮20年來全縣清潔以及資源回收評比都名列前茅，垃圾進竹山，將使鎮民一同維護花園城市的努力，毀於一旦；還有，縣府舉辦公聽會的地點、日期一直變變變，讓人感覺好像是要瞞天過海。

陳東睦表示，垃圾問題要解決，必須落實垃圾分類，輔導各鄉鎮自己的垃圾自己處理才是王道，而不是全部進竹山。