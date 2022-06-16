有些人談戀愛以後，恨不得時時刻刻都黏在另一半身邊，收到訊息也會在幾秒內回覆。命理網站「星座巫師」分享，雙子座、巨蟹座、獅子座和金牛座若是不回訊息，就代表他們對你沒有任何興趣，就不用再浪費時間，苦等這段不會有結果的愛情了。

1、雙子座

雙子男看似花心其實很專情，真正愛上一個人的時候，他願意付出自己的所有精力去討好對方，體貼且無微不至地照顧對方；然而當他面對不喜歡的人，就會抱持呼之即來、揮之即去的態度，偶爾逗對方玩一下，或當成曖昧對象，但絕對不會付出真心，所以如果雙子座一直不回訊息，很久以後才說自己當時在忙，很可能就代表他對你沒有興趣。

2、巨蟹座

巨蟹男是不少人心目中的「中央空調」，對每個人都很溫柔體貼，但其實他的個性有點懶，很少主動去搭訕別人，若是真的愛上一個人，他的心思就會變得很敏感，無時無刻都想和對方黏在一起，他可以等上一整天，或坐很久的車，只為了見心上人一面，因此如果他連訊息都懶得回，就只能說明他不是很愛你，對你沒有太大的興趣。

3、獅子座

獅子男控制欲強、很容易吃醋，愛上一個人的時候，會主動和對方聊天，想要知道對方的過去、喜好、日常生活，甚至就像個「小貓」一樣，喜歡黏在對方身邊，很在乎對方的感受，若是不能和對方待在一起，感覺連飯都變得不好吃了。所以如果獅子男真的愛你，絕對不存在不回訊息的問題，如果發生了，就只能代表他對你一點興趣都沒有。

4、金牛座

金牛男喜歡一個人的時候，對方在他眼裡就像自帶光環一樣，他會經常找對方聊天，就算再忙也都會努力回覆，就連吃飯、洗澡的時候，都深怕漏掉對方的訊息而緊盯著手機，時時刻刻都在想著心上人，但如果對方不回訊息，他就會開始鑽牛角尖，認為對方是不是不愛他了，因此不回訊息這種事情，根本不會發生在金牛男身上，除非他對你沒有感覺。