允強(2034)周四舉行股東會，通過承認110年度盈餘分配案，每股盈餘分配之現金股利1.49760191元，約1.5元，因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，以周四收盤價28.85元計算，現金殖利率5.19%。除息交易日為7月19日，最後過戶日為7月20日，停止過戶期間為7月21日至7月25日，除息基準日為7月25日，現金股利發放日為8月18日，公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為6月30日至7月25日。

允強111年度銷售目標，不銹鋼鋼管9.26萬公噸、年增3.39%，不銹鋼板/捲10.31萬公噸、年增10.79%，其他不銹鋼製品0.56萬公噸、年增45.84%，合計銷售19.94萬公噸、年增7.67%。

允強公司董事會決議再對子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.(允強土耳其鋼鐵工貿公司)增資，投資總金額8.2億元新土耳其里拉(TRY)(約新台幣14.11億元)，YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.(允強土耳其鋼鐵工貿公司)為允強100%持股之子公司，董事會通過，授權董事長依規定，視子公司資金需求情形，分次匯出，其目的為YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S.(允強土耳其鋼鐵工貿公司)廠房建設、機器設備及其他必要之生財器具購置等資金需求。

土耳其海外生產基地，已依投資規畫時程進入最後建廠階段，預計於111年第3季起可陸續試產，屆時除可就地供應，突破關稅壁壘障礙外，亦能視全球產銷狀況，作市場最佳規畫。

整體產業在110年度新冠肺炎疫情續蔓延，以及在各國貿易保護主義及關稅壁壘影響，外銷市場仍面臨嚴峻狀況，故未來除規劃海外子公司就地供應外，將增加產品附加價值以為因應；短期年度數量銷售目標，僅將產品組合作適度調整，以爭取最大利潤。