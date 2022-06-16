納豆年初因腦出血開刀，因需要長期休養，消失螢光幕多時，不過，他7月即將重返螢光幕，令粉絲又驚又喜。鏡新聞今（16日）宣布將推出嶄新的藝文節目《誰來演戲》，結合訪談與演員實境演出，主持人納豆以演員的觀點出發，邀請13位實力派演員深度對談，納豆本人也表示：「非常期待播出。」

《誰來演戲》本季13集節目內容，均在納豆休養前錄製完成，這次也即將讓觀眾再次欣賞他久違的主持功力，來賓陣容更是星光熠熠，包含納豆在內共14位演員入圍與得獎共榮獲35座金鐘獎、11座金馬獎的傲人紀錄。

首集邀請到影帝鄭人碩打頭陣，兩位大螢幕中的《麥納斯》好同學，一同對談彼此表演生涯的甘與苦。除了戲中的「同學」，節目也邀請到納豆大學時期，就讀戲劇系時真正的影帝同學黃健瑋與莊凱勛，在離開校園之後，再度相聚探討身為演員的課題。

其他還有像是于子育、劉品言、楊小黎、邵雨薇等演員，將輪番作客，暢談演員心路歷程。《誰來演戲》將於7月2日晚10點30分首播。