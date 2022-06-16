台北市勞動局長陳信瑜遭控特別費申報不實、公然輔選違反行政中立，台北市議會為此組織跨黨派9人調查小組，不過相關明細市府至今都未上交，甚至屢以府會慣例和偵查不公開搪塞，不過法務局今解釋特別費明細非屬機密文件理應提供，最終調查小組決議行文調查局，釐清此案是否適用不公開對象，同時要求市府補齊相關資料。

陳信瑜濫用特支費案最早由市議員游淑慧於3月底踢爆，該案到市議會民政委員會討論時，北市府秘書長陳志銘卻稱前市長郝龍斌跟前議長吳碧珠有共識，特別費只需要大綱，不願以市府身份提供確切明細給議會，近日又稱相關內容已進入司法調查，基於偵查不公開原則不公開。

調查小組今天下午進行第3次會議，市議員苗博雅質疑，依照法務局最新解釋，特別費明細可供議員索資使用，相關資料卻到現在還沒來，且眾人是以市議員專案小組身份調閱資料，市府不能以「偵查不公開」為由限制行政調查空間，此舉也有架空市議會專案小組調查功能之嫌。

市議員鍾沛君、王欣儀也齊聲批評，法務局今稱特別費明細非屬機密資料可供議員調閱，不過由於5月16日已將相關資料提供檢調，因此被視為偵查不公開的範圍因此不提供，那為何前2次開會都不說，簡直浪費調查小組時間。

游淑慧也質疑，和調查局確認後，對方明確表示「偵查不公開」適用對象是相關司法調查人員，還稱勞動局擴大解釋，且相關明細只給假日不給平日，是不是有鬼？市議員阮昭雄、徐弘庭則認為，調查小組應該做成一個綜合決議，給出統一索資標準。

對此，政風處長林炤宏說，特別費明細雖不涉及刑事案件，但調查局已來函調閱相關明細，已進入檢警機關調查範圍，因此他認為應該要保留。

由於調查小組屢因調閱資料失敗導致調查碰壁，今日開會後也做出綜合決議，內容明確指出，市府已函文確認特別費明細應提供議員問政索資所需，日後應於第一時間提供。針對索資項目規範，市府應採「負面表列方式」，除列為機密文件等表列項目外，最晚於6月30日前提出規範草案供專案小組參考，並要求請市府比照假日資料補齊勞動局以特別費工平日餐敘對象明細。

此外，針對偵查不公開定義及適用對象，由本專案小處行文調查局函詢釐清本案是否適用屬不公開對象，做為下次索資及討論依據，以及市府人員借調職務應名實相符、建立制度，至於下次會議時間則視調查局函覆後再行安排。