台南市農業局推廣以無人機噴灑稻草分解菌。（劉秀芬攝）

台南市農業局推廣以無人機噴灑稻草分解菌。（劉秀芬攝）

為減少燃燒稻草造成空氣汙染，台南市農業局推廣以無人機噴灑稻草分解菌，加速稻梗分解為有機肥，較原本翻耕入土分解時間短，7天就可分解，市長黃偉哲16日到官田區示範稻田觀察效果，除現場聆聽稻草分解菌的優點及施用方法，親自向農民推廣分解菌有機質肥料的好處。

黃偉哲表示，過去農民在自家稻田就地燃燒稻草，不僅易造成空汙也可能釀災，施用稻草分解菌，不僅可加速稻草腐化，也能增加土壤的有機質量，讓「稻草還田」循環農業資源再利用，可說是一舉數得。

農業局長李建裕表示，為了減輕農民負擔，南市府已向群創光電、台灣荏原、為同科技、漢民科技、家登自動化及台灣康寧等企業爭取捐贈，初步取得6800瓶分解菌的全額補助，約可噴灑680公頃。此次噴灑分解菌為苗栗農業改良場研發技術，已技轉民間業者，坊間已有相關液態分解菌產品販售。

黃偉哲也特別感謝各企業慷慨捐贈稻草分解菌，他表示，稻草分解菌搭配智慧無人機來做噴灑，1分地約1分鐘即可噴灑完成，透過科技來節省人力和時間，不僅實在又快速，也是對環境友善的作法，後續南市府將密切與學術界及企業界合作，持續擴大辦理。

農業局說明，台南兩期稻作約有2萬4000公頃的水稻田，初估產出14萬4000噸的稻草。據2020年統計，農民多以就地翻耕掩埋處理為主，約95％，其他以作物栽培覆蓋、倉庫墊料、育苗栽培介質、堆肥、稻草藝術，約4％，而焚燒比率為0.6％（162公頃）。

台南市環保局表示，去年以無人飛行器巡查露天燃燒熱區，仍告發11件稻草燃燒，呼籲農友自行將稻草破碎、切割、掩埋做成堆肥。

後壁區農友表示，以往翻耕入土自然分解方式時間須1個月，試用過分解菌農友表示，使用後稻禾生長狀況比為使用前好；不過，官田部分菱角農表示，以往曾試用過粉狀分解菌，效果不是很好，因此官田農會此次也選了兩區農地作試驗，一區二期將續種水稻，另一區種菱角，會密切觀察效果。