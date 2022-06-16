2022九合一選舉即將到來，但國民黨遲遲未推派高雄市長參選人，高雄企業界16日舉辦「歡迎孫文學校總校長張亞中參選高雄市長」記者會，張亞中也親臨現場並表示自己已經準備好高雄的相關政策，若他當選市長，會向世界宣布高雄成立非戰和平區。

張亞中出席「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長記者會」，前彰化縣長卓伯源、高雄在野聯盟總召蘇偉碩及眾多企業代表均到場共襄盛舉，張亞中在致詞時表示，目前對於自己參選高雄市長採「不爭」及「隨喜」的立場，但不代表不敢承擔，如果黨中央找不到合適人選，高雄市民又有需要，他絕對義不容辭。

張亞中指出，對於高雄市政自己心裡早有完整的藍圖，若當選市長他會把前市長韓國瑜、前高雄縣長楊秋興、前高雄市長參選人黃俊英的政策全數吸收並且代為落實，他更拋出五大政見，除了要蓋青年住宅樣品屋、讓高雄的軍公教警消退休金得到合理補償、在國外重要城市設立高雄辦事處、將優秀人才納入市府團隊以外，還要對世界各國宣布高雄立刻成為「非戰和平區」。

張亞中也強調，若他當選高雄市長，只會任職4年，他不是要落跑，而是要替國民黨找出新的接班人，他也會在2年內培養適合人選，讓國民黨知道培養人才的重要，自己則是擔任救援投手的角色，要幫助團隊走得更好。

蘇偉碩表示，主辦單位集結百家企業支持張亞中競選高雄市長，憂國憂民的情懷令人欽佩，而高雄市長一戰，必須喚起高雄市民的意識、揭露執政集團的貪腐、集結所有在野力量、打破黨派界限，否則將難以動搖已經盤根錯節的既得利益集團。

此外，對於國民黨近日公布高雄市長人選的相關民調張亞中僅排名第五一事，張亞中表示，自己對於該份民調有所質疑，他將請自己的辦公室主任於17日到中央黨部拜會相關人員，並調取民調的相關資料，希望弄清楚民調來源。