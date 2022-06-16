袁婭維憑藉專輯《月亮失眠了》入圍本屆金曲歌后。（華納音樂提供）

大陸歌手袁婭維（TIA）今年以專輯《月亮失眠了 Once Upon A Moon》，首度入圍金曲獎最佳華語女歌手獎，人在北京的TIA今（16日）連線受訪，透露得知入圍當下，她興奮得在沙發上跳：「感覺像是努力了1年的小孩，突然被家長表揚的感覺。」歌后入圍對手強勁，TIA從沒想過自己是否拿獎，能入圍已非常不容易，也對受到台灣重要音樂獎項肯定感到榮幸，「Tanya（蔡健雅）我是她的樂迷、讀書就聽她的歌，魏如萱是我這2年特別關注的音樂人，她的聲音創作特別吸引我，Faye（詹雯婷）的歌我上節目時也改編過，無論哪一位得獎我都很開心」。

她此次入圍專輯理念雖以「月亮」為題，主角卻是一隻「蝴蝶」，原因與她的親身經歷有關；TIA提及某次到重慶一處山上演出，突然有隻蝴蝶飛到她身上，駐足許久不肯離去，演出結束後她回程意外發生嚴重車禍，車子翻滾好幾圈才停住，當時車子離懸崖只剩幾呎近，她趕緊從車窗爬出來；回想當時驚險，TIA說：「爬出來後瞬間傾盆大雨，如果雨早一點下，我今天就可能就沒辦法坐在這裡跟大家講話了。非常感恩，覺得冥冥之中是蝴蝶保佑了我。」

TIA在車禍當時全身受了傷，但不希望相關新聞出來後讓家人擔心，馬上要求團隊壓下新聞，「大家不需要知道這個事情，不想給大家負能量」，且她隔天照常工作演出，穿著長袖及長裙遮蓋脖子及肩膀上的瘀青，經歷這次事件後，她價值觀也因此有所轉變：「蝴蝶的生命短的話才一週，但是不妨礙牠變美麗、追求自由，我希望人類的終極目標，是做一個浪漫的人，世界會更美好。」

袁婭維為了追求音樂夢想，出道後便離開家鄉湖南前往在北京，這些年來，她坦言「孤單」最難熬，「小時候我媽很疼我，但因為我覺得要完成夢想，殘忍離開了家鄉，有一點遺憾的是，陪伴媽媽的時間少了」；個性低調含蓄的她，至今還沒告訴媽媽入圍金曲喜訊，僅透過電話跟媽媽說：「我想吃妳炒2隻湖南烏雞。」媽媽心有靈犀問她發生什麼好事，她僅淡淡笑回：「就很開心！謝謝妳給我的支持。」金曲獎頒獎典禮下月2日在高雄巨蛋舉行，TIA無奈因簽證及隔離無法出席盛會，計劃當天打扮得美美地在家中看頒獎典禮直播，期盼疫情過去後盡快來台北與大家見面。