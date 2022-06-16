外交部公使楊文昇身為駐外代表處館長，擔任館長期間遭當地雇員指控對其猥褻及性侵，事後辯稱是合意性交且有付錢，甚至說出「黑人長處貧窮，以各種名目伸手要錢是常事男女關係不嚴謹，較開放…」，國民黨立委江啟臣批評，除了個人行為失德敗名，不只損壞政府機關名譽，更讓所有戮力從公、兢兢業業為國家在外打拚的外交人員蒙羞，重創我國國際名聲，根本已不適任外交工作，「外交之恥，國家之恥。」

江啟臣也質疑，外交部對於如此荒誕不經、缺乏性別主流、漠視人權之行為，竟然僅核予一大過處分，而不是記二大過免職，任其繼續擔任公職領取公帑，懲戒法院也僅予休職一年處分，一年後就能復職，犯行與懲處顯不相當，恐難服眾。

江啟臣表示，楊文昇遭控性侵，已有涉犯刑法強制性交罪之嫌，該罪最輕本刑為三年以上有期徒刑，縱然係於境外犯罪，同樣為國司法機關所得偵查、追訴之，外交部不該只是給予記過處分，更應直接移送法辦，由公正客觀之司法機關查明真相，依法追訴其犯罪行為，給予最嚴厲之處罰，以捍衛國家形象與尊嚴。

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