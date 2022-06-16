台鐵員工身兼公務員身份的作法將走入歷史，銓敘部今天表示，台鐵將公司化，台鐵公司成立後，未來副總經理以下從業人員進用及管理，不再適用公務員有關法令規定，將可賦予台鐵公司自主及經營彈性。但台鐵局現職人員轉調台鐵公司則仍保有公務員身份。

考試院會今天聽取銓敘部業務，就交通事業人員人事制度及銓審概況重點報告，並說明交通事業人員人事制度發展及交通事業機構改制情形。

銓敘部指出，交通事業人員依《交通事業人員任用條例》以「資位制」任用，特色為每一資位薪級數甚長，相關人員在其資位範圍內的敘薪並無職務列等限制，以鼓勵久任，工作性質分為業務類及技術類，同類職務間可相互調任，有較大用人彈性。

不過隨著時空環境變遷及經營管理需要，現行僅交通部台灣鐵路管理局繼續依該條例進用人員，另外交通部所屬部分機關或公司，仍有改制或公司化前已進用人員得繼續依該條例任用。

根據交通部統計，截至今年4月30止，其所屬交通事業人員共有2萬3127人，其中台鐵局1萬2967人最多(占56.07％)，中華郵政8290人次之(占35.85％)，台灣港務公司789人再次之(占3.41％)。

銓敘部在報告中指出，《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》草案今年5月27日經立法院三讀通過，台鐵將公司化，台鐵公司成立後，副總經理以下從業人員進用及管理，不再適用公務員有關法令規定。

至於台鐵局現職交通事業人員，得由交通部依個人意願安置其他機關外，都隨同業務轉調台鐵公司，並依原適用的交通條例繼續任用，仍具公務人員身分，相關權益事項原則仍依其原有法令辦理，以在確保營運安全及員工權益保障下，賦予台鐵公司自主及經營彈性，提升鐵路事業經營效能與競爭力。

考試院長黃榮村在會中表示，交通條例資位制有其時代背景及重要性，其重視永業化的制度精神，對於我國交通事業建設發展曾發揮其積極作用。台鐵公司條例正式施行後，交通條例資位制將逐步走入歷史，希望銓敘部配合主管機關規劃辦理進度，辦理台鐵局公司化後人員後續任用相關事項，使交通事業人員人事制度順利圓滿的完成其歷史任務。