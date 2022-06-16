許姓機車騎士自撞砂石車身亡。（民眾提供）

新北市中和區今（16）日上午1名機車騎士自撞路邊違規停車砂石車，雖緊急送醫急救，仍因頭部遭受猛烈撞擊，傷勢過重宣告不治，轄區中和警分局將依過失致死罪嫌將砂石車司機移送偵辦。

警方表示，上午6時50分35歲許姓男子騎車行經中和區和城路、錦和路口，疑未注意前方路況，自撞紅線違停的砂石車左後車尾，由於撞擊力道猛烈，許男倒地不起，雖隨即送醫急救，不幸仍告不治，抽血檢測並無酒精反應。

警方將違停的砂石車司機40歲李姓男子帶回偵訊，訊後將以過失致死罪嫌送辦。