嘉義市長黃敏惠參觀義興醬油產品。（廖素慧攝）

嘉義市義興醬業傳承至第3代鄭棋維及鄭意樺兄妹，用創新設計及行銷拚家業。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠稱讚阿榮啤酒鴨好味道，包裝帶入嘉義在地特色。（廖素慧攝）

嘉義市政府攜手15家食品業者前進「2022台北國際食品展」，16日舉辦行前展示會，市長黃敏惠期勉業者抓緊4天展期的好機會，在嚴峻疫情的衝擊下，開拓更多商機，帶動嘉義市的美食經濟再衝高。

市府表示，今年台北國際食品展自6月22日至25日在南港世貿展覽館舉行，4天的展期有3天是國內外數千家食品業者以及通路商的商務參觀，最後1天對一般民眾開放，市府帶領15家業者參展，協助業者開拓商機。

義興醬園釀製黑豆醬油傳承3代約70年，第3代鄭意樺與哥哥鄭棋維分工合作，接手家業，由於去年首次參加台北國際食品展有收穫，今年繼續參展。

鄭意樺說，去年嘉義市舉辦台灣設計展，輔導他們工廠場域、外觀包裝有創新設計，還有行銷方法改變，參加台北國際食品展接洽到百貨公司實體及線上通路，以及美國的訂單，最近已出貨外銷了。

市長黃敏惠表示，疫情對嘉義市餐飲業者的衝擊很大，市府與業者攜手振興經濟，主辦2021台灣設計展就是要用設計力帶動經濟力，讓產業升級，今年再度進軍台北國際食品展，希望讓業者看到更大的市場，「產業嘉義隊」一起拚經濟、搶商機。

市府表示，今年「嘉市好店」帶領15家食品業者參展，都是榮獲嘉市好店評定的優質伴手禮店家，有的是傳承3代的好味道，有的是創新美味，各有特色，業者們為了要衝破疫情困境，已做好準備，參展期間要卯足全力吸引通路商，爭取內外銷訂單。