好萊塢男星強尼戴普(Johnny Depp)日前打贏前妻安柏赫德(Amber Heard)誹謗官司，二人歷時1個多月猛烈攻守，其中勝訴最大功臣便是強尼戴普的律師團隊，尤其是「聖光女律師」卡蜜兒(Camille Vasquez)能力和外型亮眼，甚至一度和強尼戴普傳出緋聞；不料這個話題才剛結束沒多久，強尼戴普又再度被告，一名工作人員稱強尼戴普毆打他，令他再次陷入輿論之中。

一名叫格雷格·洛基·布魯克斯（Gregg Rocky Brooks）的男子曾在2017年和強尼戴普合作電影誰殺了大個子 (City of Lies)，當時格雷格擔任劇組的場地經理，網上還能看到兩人開心合照，強尼戴普搭著對方的肩，關係看起來相當不錯，格雷格聲稱強尼戴普對著他的肋骨連打兩拳，並形容過程是充滿惡意的，他描述強尼戴普在當時說：「我現在給你十萬元，麻煩你揍我！」

格雷格回憶當時，他聞到強尼戴普身上有很重的酒味，這讓片場環境變得不安全，且威脅到所有工作人員的安全。格雷格說被打之後，他隔幾天回到片場，卻被製片人要求簽署和解書並保證不會對強尼戴普提告，當他拒絕之後卻遭到開除。

Johnny Depp with Rocky Brooks after that alleged altercation on set of City of Lies. pic.twitter.com/vB4W509L0Q — Jax 🏴‍☠️🇨🇺 (@TheNamesQ) May 19, 2022

2016年強尼戴普接下電影，但2018年與場地經理的官司正在進行，甚至影響到電影，當時被取消上映，直到2021年這部電影才在美國正式上映。過去強尼戴普曾回應這起官司是為了要正當防衛，是格雷格在片場先激怒其他人，自己才會動手。本案預計7月25日開庭，網傳他將再次聘請「聖光女律師」卡蜜拉，讓不少人都在等待事情的後續進展。