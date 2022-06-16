美聯準會周三宣布加息75個基點，採聯繫匯率的香港金管局，周四隨同聯準會，也將基準利率上調75個基點，來到2.00%。港股開高走低，午後一路低走。另外三大美期指的下挫，也影響市場信心。

周四香港恆生指數收跌462.78點或2.17%，為20845.43點。國企股(H股)跌193.48點或2.60%，為7259.41點。

科技指數大跌3.3%。騰訊跌3.2%，阿里跌3.0%，快手跌8.7%，網易跌5%。

教育股暴漲，天立教育、思考樂教育、光正教育分別上漲105%、45%、49%。有券商指出，新東方在線轉型成功，帶貨直播有望為新的成長點。

新東方在線接續火紅，大升72%，報28.6港元。該線上教學公司轉型為線上帶貨直播，直播間「東方甄選」僅花一周時間，到周四下午將粉絲數從100萬衝上千萬。新東方在線周四成交金額破100億港元，占大盤交易金額的7.2%。