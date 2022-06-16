台北市長柯文哲16日參與活動，他致詞提到留學時發現美國人很強調家庭，台灣40歲以上人口有3分之1沒結婚，代表政府與個人沒有緩衝，更提到友人屁股化膿，家中只有高齡父母，他就跟朋友說「因為你不結婚，現在有麻煩了。」

柯文哲今出席「愛無限暨擴大社福合作方案說明會」 ，他致詞時提到，最近在反省台灣社福系統出了什麼問題，在美國留學時，察覺到美國人相當強調家庭，世界最強國家如此重視基礎，台灣40歲以上人口，有3分之1沒結婚，代表政府與個人間沒有緩衝，如何重建家庭價值也很重要。

柯文哲表示，有個朋友最近屁股化膿住院開刀引流，因為傷口無法馬上縫合要坐浴2周，等傷口好縫合後，醫師認為不需住院把朋友趕回家，但朋友家中只有高齡父母無法換藥。他就跟朋友說：「因為你不結婚、現在有麻煩了，無法替自己屁股換藥。」

他強調，從這件事思考家庭瓦解是很大問題，在社福系統感受到家庭重要，有時候上帝無法照顧每個人，純粹靠政府照顧也很難，還是要倚靠社福系統。