我國大力推動離岸風電政策之際，文化部文化資產局前局長施國隆任用已列為廉政風險人員的蕭銘彬辦理採購業務，造成公帑損失超過1400萬元，蕭銘彬更收受賄賂857萬元，經監委葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查後，認定二人核有重大違失，提案彈劾施國隆、蕭銘彬，並通過糾正文化資產局。

監察院指出，我國為達成2025年非核家園目標，發展綠能產業，其中離岸風力發電即為政府大力推動政策之一，有關部會無不積極配合中央政策，然經監察委員葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查發現，水下文化資產保存法104年12月公布施行後，離岸風電開發商於環評前，需將水下文化資產調查報告送文化部文化資產局審查。

監察院表示，未料文資局前專門委員兼秘書室主任蕭銘彬竟利用辦理水下儀器採購案、雲端火災預警採購案，向廠商期約、收受賄賂，另透過向離岸風電開發商推薦廠商撰寫水下文化資產調查報告以賺取報酬，並從中獲取賄賂；文資局前局長施國隆明知蕭銘彬遭檢舉已列為廉政風險人員進行列管，仍將其調回主辦採購事務，且該等採購均由施國隆核定，造成高達1400萬元公帑損失等情。

經葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查相關事證後，認已嚴重敗壞國家文官及政府形象，核有重大違失，提案彈劾，經監察院彈劾審查會於111年6月7日審查全數通過彈劾，已移送懲戒法院審理。監察院教育及文化委員會並於今通過調查報告，提案糾正文資局。

糾正案文指出，文資局限期風場開發商，需在2週內函送水下文資調查報告審查在先，其水下文化資產審查專案小組又自行決定8家優先輔導的風場，排除其餘14家未列入者，進入下次會議審議的權利在後，導致有心人可上下其手牟利。

糾正案文表示，文資局承辦單位又將未列入優先輔導的風場排入會議審查，除顯示優先輔導機制流於恣意，凸顯承辦單位竟掌有調查報告是否排入會議的生殺大權等，使政府大力推動離岸風電政策嚴重受挫，核有違失。

糾正案文也說，文資局未依審議會決議，詳細評估並進行管理維護計畫，也未衡量實際需求就辦理水下儀器設備的採購程序，對於其細項規格及單價金額都未善盡訪商事宜進行審查，漏未察覺預算浮編高達近4成，任由承辦單位簽辦招標，導致公帑損失，且決標金額達830萬餘元的多波束聲納（MB），交貨至今都未使用，已在文資局倉庫閒置4年6個月等，核有疏失。