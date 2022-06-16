雲林縣沿海養殖漁業興盛，近日台灣石斑魚因藥檢問題外銷大陸受阻，引發漁民對於藥物殘留的關注，雲林縣動植物防疫所16日表示魚隻出現病徵就要「看醫生」，由獸醫指導用藥，只要依規定在停藥期後再出貨，就不會有藥物殘留問題，若自行亂投藥，不僅魚隻會有藥物殘留，整個魚池都可能被汙染，得不償失。

雲林沿海水產養殖種類眾多，最主要有虱目魚、台灣鯛、鱸魚、烏魚以及文蛤，最近天氣多變，水產養殖出現病變的機率相對提高，一旦出現食慾不振、活動力減弱、探頭水面呼吸、魚眼白濁、魚體白斑等情況，就可能是感染疾病，須請獸醫檢驗，若有須要，再進一步投藥。

縣動植物防疫所所長廖培志表示，早年魚病檢診單位不普遍，漁民只能靠著經驗傳承，自行買藥因應，結果衍生出藥物殘留等問題，目前魚病檢診單位已相當普遍，防疫所在台西水產試驗所有駐診服務，並邀屏東科技大學獸醫系老師蔡明安，進行「雲林縣水生動物疾病診療駐點服務」。

廖培志說，投藥可治魚病，但也可能造成藥物殘留，所以要相當謹慎，目前合法水產用藥約有15種，若使用非法藥物，可能造成藥物殘留在魚塭底土，有些藥物的藥效甚至要經過數年才會消退，漁民若沒有重新換土或徹底曝曬消毒，一旦再飼養，魚隻便會有藥物殘留。

廖培志指出，目前世界各國對於進口水產的檢驗相當嚴格，且檢驗儀器愈來愈精密，只要稍有藥物殘留就會被驗出，因此不論是外銷或內銷，漁民若須用藥，一定要找獸醫協助，才能準確控制用藥量、用藥時機、停藥期，確保魚隻不會有藥物殘留。