美國聯邦準備理事會（Fed）宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5％~1.75％，調升幅度為1994年來最大，中央銀行稍早宣布升息半碼（0.125個百分點），重貼現率調升至1.5％，為6年餘新高。同步調升新台幣存款準備率0.25個百分點。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量國際商品價格持續走高，國內輸入性通膨壓力大，國內物價漲幅將續居高；近月國內疫情嚴峻，干擾內需服務業復甦步調，抑制民間消費動能；此外，國際經濟前景面臨下行風險，可能影響國內經濟成長力道。

央行指出，本行理事會認為調升本行政策利率，並搭配調升存款準備率，可明確宣示本行續採緊縮性貨幣政策立場，有助強化政策效果，抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

今天為「超級央行日」，除Fed在台北時間凌晨2點發布利率決策會議結論，包括英國央行（BoE）及日本央行（BOJ）均將舉行決策會議，三大央行同日發布貨幣政策動向，我央行則在下午2點舉行第二季理事會，無縫接軌，做出最妥適的政策因應。

金融人士指出，Fed今年3月升息1碼，5月升息2碼；央行則是在3月第一季理事會時，罕見與Fed同日跟進升息1碼，主要也是因應國內通膨也是連月達2％以上。央行總裁楊金龍更早在去年12月就預告，今年將朝向緊縮的方向。