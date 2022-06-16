澎湃新聞16日報導，北方高溫15日至22日「強勢返場」。鄭州、濟南等地最高氣溫達40℃以上。大陸中央氣象透露，這輪高溫過程從強度來看可謂今年以來最強，尤其部分地區高溫持續時間之長、強度之強都是同期少見。

大陸各級市／縣共計508個高溫預警生效中，主要集中在河南、陝西、山西、內蒙古、安徽、山東、湖北、江蘇等地，其中陝西省氣象台已發布高溫紅色預警（24小時內最高氣溫升至40℃以上），安徽省氣象台發布高溫橙色預警，山東省氣象台發布高溫橙色預警（24小時內最高氣溫將升至37℃以上）；河南各級市／縣發布的高溫橙色或紅色預警多達113個。

根據中央氣象台預報，6月17至18日為此輪高溫的最強時段。河北、河南、山東、湖北、江蘇、安徽、內蒙古、陝西、山西、寧夏、新疆、甘肅等12省區部分地區日最高氣溫可達35℃至38℃，局部可達40℃左右。

鄭州、濟南、西安、太原、石家莊等省會城市都將面臨高溫。其中，濟南從6月18日開始至20日最高氣溫連續3天在39℃以上，19日更將達到41℃。鄭州16日出現今年首個40℃，並且未來6天最高氣溫持續在38℃之上。西安同樣持續6天最高氣溫在38℃之上，20日還將衝擊40℃。

氣象專家提醒，高溫天裏公眾需注意做好防暑降溫，戶外進行核酸檢測和防疫工作時應盡量避免午後高溫時段。

中國氣象局氣象災害防禦科普顯示，日最高氣溫達到或超過35℃時就算高溫天氣。氣象部門規定，如果高溫天持續3天以上，就稱之為「高溫熱浪」。高溫的形成往往是由特定的天氣系統直接導致的，其中最典型、最常見的就是有著「高溫使者」稱號的副熱帶高壓。受其控制的地區，盛行下沉氣流，一方面空氣下沉會壓縮增溫，另一方面上升運動較弱不易成雲致雨，因此往往以晴朗少雲的高溫天氣為主。

除去自然因素，高溫天氣的形成也受人類活動的影響。在人類排放溫室氣體增加導致全球變暖的氣候背景下，極端高溫熱浪的發生頻率也越來越頻繁。