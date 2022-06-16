New Balance插旗宏匯廣場4F重磅開幕。（宏匯廣場提供）

新北獨家PUMA SELECT宏匯廣場店，提供PUMA與巴黎時裝名品AMI聯名系列。（宏匯廣場提供）

新北宏匯廣場為提升消費體驗層級，4樓運動樓層斥資進行大規模店裝進化，將於明（17日）重磅登場。宏匯廣場表示，今年改裝看準消費者運動健身意識濃烈，4樓運動樓層全面翻新，引進NIKE、new balance潮牌，及智慧穿戴裝置品牌Garmin、Jabra強勢進駐，更將新北獨家的超人氣虛擬實境體感設施VR ZONE完整呈現，消費者可同時擁有運動、男裝、戶外、高爾夫、內著、3C、VR ZONE虛擬實境遊樂園全系列一站式購足，打造運動族群新主場，邁進新北潮流時尚殿堂。

此次宏匯廣場將4樓打造為時尚男女潮天地，整個樓層匯集35家全新概念店，其中NIKE新櫃高達120坪空間，涵蓋慢跑、重訓、籃球、JORDAN等全系列商品線，還有墾趣、歐都納、TRAVELER、THE NORTH FACE、TURBO TENT等戶外輕機能時尚服飾。男裝也匯集E001、GAUDI HOMME等時尚紳裝，及HONMA、PING、Lynx、PLAYBOY GOLF等指標高爾夫品牌齊聚，開幕期間男裝、高爾夫服飾全面8折起，滿額另有現抵優惠。

而受時下年輕族群歡迎的新北獨家日本虛擬實境體感設施「VR ZONE NEW TAIPEI」，也在4樓同步引進，帶來兩項人氣IP「急滑降體感機－巔峰飄雪」、「極限膽量試驗－飛翔自行車」提供黃金級遊戲體驗虛實交錯的快感，宏匯廣場超級匯會員獨家體驗價150元（原價350元）。