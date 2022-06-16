大陸國家發展改革委16日召開6月份例行新聞發佈會，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋介紹，5月中歐班列開行1357列，比4月份增加187列，較上月成長約16％、增速進一步擴大，已恢復至2021年同期水準。而整體1到5月的中歐班列開行6157列，年增率3％、綜合重箱率達97.7％，呈現「穩中有進」的發展趨勢

根據光明網引述孟瑋表示，目前大陸已與149個國家、32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作檔文件。稍早5月27日，大陸官方也與與吉里巴斯政府簽署《中華人民共和國政府與吉里巴斯共和國政府關於共同推進「一帶一路」建設的實施方案》，共建「一帶一路」的朋友圈繼續擴大。

此外，6月3日，大陸援巴基斯坦瓜達爾東灣快速路通車，讓瓜達爾港區對外連接道路正式打通。據了解，瓜達爾東灣快速路南起瓜達爾港，全長19.49公里，終點與巴基斯坦10號國道相連，是中巴經濟走廊早期收穫專案之一。