卓樂因外型中性常被誤會闖入女廁。（固力狗娛樂提供）

卓樂因外型中性常被誤會闖入女廁。（固力狗娛樂提供）

樂壇新人卓樂擁有街頭藝人證，但因為疫情來襲收入變少，只好在工地打零時工賺取生活費，即使歌手生涯充滿不確定性，卓樂仍樂觀認為透過自己的創作和歌喉，持續發表作品，總會有自己的一片；在工地的這段期間，不少粉絲送食物與飲料應援她，卓樂笑說：「自己是人肉點歌機，嘴巴又很甜通常大家都樂於打賞，目前平均下來街頭演唱的小費時薪千元起跳，真的要謝謝他們成為我的後盾和動力。」

她近日推出新歌〈想厝的每一暝〉，唱出從高雄北漂奮鬥的心聲，雖人前演出總是用歌聲帶給大家力量，但其實她常因思鄉症，獨處時以淚洗面，「即使現在通訊發達可以藉由訊息視訊和家人聯繫，但與家人可以同處一室的安全感比起來，還是差很多，希望透過這首歌能夠溫暖在外打拚奮鬥的遊子，持續的努力終有一天衣錦還鄉，一切堅持都是值得的」。

聊起街頭藝人甘苦談，卓樂表示曾遇到颳風下雨，都沒路人零收入只能唱給天公伯聽，也曾遇粉絲在打賞箱貼心的小紙條，上面寫說「謝謝妳用歌聲陪伴我這個下午，妳的聲音妳的音樂很好聽，繼續加油」；但最苦的就是上廁所，因她外型中性，常被人以為誤闖女廁，「我就會拉高音調、帶著和善笑容主動跟對方說『對喔，這裡是女廁』，以化解尷尬氣氛」。