富采（3714）16日除息2元，儘管盤中一度填息75％，然而消費性電子需求持續疲弱，衝擊相關供應鏈庫存調整速度及旺季效應，景氣前景不明，富采除息首日以貼息價收盤，由於應用在IT產品的藍光LED仍是營收大宗，消費性電子能見度低，第三季旺季效應待考驗。

富采除息參考價為54.5元，盤中最高達56元，填息幅度一度達75％，然而終場不敵大盤湧現賣壓，終場收在53.9元，呈現貼息走勢，同時也創下掛牌以來新低紀錄。

富采去年1月6日掛牌，掛牌價為82.8元，掛牌首日雖然上演慶祝行情，去年一度衝破百元，觸及104元歷史高點，然而隨著景氣不確定因素升高，衝擊加權指數往下摜壓，16日殺破16,000點，個股難以抵擋賣壓，富采終場下跌1.1％，收在53.9元，創下掛牌以來新低紀錄。

富采在今年度的股東會上已經示警，第二季表現不如預期，第三季有旺季效應，營運表現可望優於第二季，但是要追回第二季因中國大陸封城遞延的訂單不太可能；第三季若夠好，全年營運還是有機會超越去年。

不過，下游終端應用能見度很低，供應鏈指出，除了消費性電子手機、筆電、平板以及TV需求疲弱，LED背光的主力應用第三季看來需求抬頭無望，旺季不旺效應不僅衝擊LED廠，電子業上下游供應鏈同樣受創。

對富采來說，mini LED是新興應用，需求穩健，擴產計畫也依照預期，不過營收占比20％，仍無法填補消費性電子需求轉弱的缺口，富采在股東會上坦言，mini LED帶來的是毛利率上的激勵，傳統藍光LED是衝刺稼動率、拉升營收的主力，更何況消費性電子之外，植物照明、汽車應用都因俄烏戰爭而削弱需求，法人對傳統旺季的需求，已愈來愈保守。