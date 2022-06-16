全球央行持續升息，首要對抗居高不下的通貨膨脹，標準普爾全球評級16日指出，緊縮貨幣政策實際發揮效果，抑制了各地住宅市場的價格和交易活動。

今年第一季以來央行陸續祭出升息的韓國、澳洲、紐西蘭等市場，標普全球評級發現，確實出現自用住宅房價下降、交易活動放緩的現象。我國央行16日下午召開第二季理事會討論貨幣政策最新動向，市場人士即預估，央行會以調升官方利率，取代打炒房的系列措施，因為只需其中一項就能打擊過熱的房價。

而多數新興亞洲市場的家庭，獲得正式融資的機會較少，受金融部門利率波動的影響則較小。

亞太地區貨幣政策跟進美國聯準會，進行利率正常化，即逐季調升官方利息。標準普爾全球評級經濟學家Vishrut Rana指出，各地房價快速上漲，加上高通膨造成家庭支出增加，隨著利率上升，家庭信貸負擔也加重，自用住宅市場的價格可能會進一步下跌，這種趨勢可能會蔓延到其他地方。

亞洲擁有一些當地經濟條件尚可負擔的住房，COVID-19期間的資金行情使得住宅價格居高不下。雖然房市的韌性在經濟動盪時期，帶來財富效果，亦提升消費信心，但隨著某些市場的房價上漲，風險也在增加。

Vishrut Rana分析，自用型住宅價格像兩面刃，若是考慮到低負擔能力、首次購房者的立場，房價下跌是可取的；但考量到家庭經濟信心層面，房價即使只是短暫回調也可能對經濟產生連鎖反應，意即疲軟的房地產市場將對經濟活動造成壓力。