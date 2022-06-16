宏碁旗下子公司聯永基（MPS）與自行車組代工大廠愛地雅（8933）、LED大廠立碁電子（8111）攜手打入共享E-Bike平台，該平台並已獲歐洲多國服務營運商採用。聚焦電動輔助自行車（電輔車／E-Bike）電控系統開發的聯永基，以提供一站式的三電（電池、電控、電機）整合開發和解決方案為主力業務。

E-bike為結合電子控制與自行車技術的新世代產品，隨著環保意識抬頭、碳權議題愈來愈受重視之際，以「人力為主、動力為輔」的電輔車，現已逐漸成為歐美國家民眾除汽車外的第二主要交通工具。聯永基總經理葉育斌表示，在全球E-bike市場競賽中，將會是一場團隊競賽而非強者獨拿，如何將這兩者技術進行交融與平台共享將會是勝負的關鍵。

他進一步指出，台灣在輪界擁有著製作高單價自行車款的技術，電控領域更有眾多電子工程人才，聯永基也很高興此回能攜手愛地雅及立碁電子、合作進軍歐洲E-bike訂閱制市場。

有別於一般的E-Bike電控系統整合商，聯永基不僅只是將零件進行拼裝，更強調系統的原生性與一體性，更在軟體的整合著墨，提供可以調整參數的APP以優化各大自行車品牌所訴求的騎乘感受，因應不同類別的自行車樣式，展現出城市車的輕巧與登山車的爆發力。

此次結合立碁電子在LED燈上的產品研發，將LED省電且多樣的特色應用在E-bike的車燈上，更強化E-bike的設計感與實用性。加上搭配愛地雅完整一條龍的組車製程技術，並導入自動化機器人提升生產品質及效率，以及近年不斷提升車架的設計能量，三強聯手強化E-bike的設計感與實用性，透過軟體與IoT技術在電輔車上的應用，讓騎乘者更能享受騎乘E-Bike的順暢與便利。