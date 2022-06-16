台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）16日起於南港展覽館二館登場，外貿協會更攜手台灣數位健康產業發展協會打造數位健康生活情境館，集結華碩、聚陽、台灣康匠等14家科技、醫材、紡織大廠，實際模擬呈現各項產品應用樣貌。

貿協指出，今年展覽主打疫情之下的生活革新，聯合機械、醫療、紡織、化工、資通訊等產業共同展出，情境館橫跨個人健康管理、科技防疫、遠距看診、智慧監測、照護輔具領域；貿協董事長黃志芳指出，5G、AI、Big Data的科技應用之下，新時代的醫療產業革命即將來臨，透過資料串流中促進精準醫療發展，進而達到以人為中心的個人化醫療解決方案。

根據Frost & Sullivan、MarketandMarkets等市場分析報告預估，全球精準健康市場從2020年到2025年，將由3,198億美元成長至5,847億美元，市場潛力龐大；國際貿易局副局長李冠志表示，結合臺灣醫療產業量能，讓醫療與健康照護產業組成國家隊，以聯盟模式向海外發展，並逐步朝向生活智慧化、醫療智慧化的數位健康生活目標邁進。

展中亦設置「智慧生理量測站」，提供參觀者測驗平衡、握力、腿力、肌肉量四大項目，可評估自身的肌力狀態，找出健康訓練的方式；17日更將舉辦「Beyond the Medtech 醫健大未來」產業論壇，邀請到醫院端、科技端、新創端專家代表剖析智慧醫療、遠距醫療及疫情所帶給醫療產業的挑戰與機會，全球產業調研機構Frost & Sullivan也將在臺首次演說，分析數位醫療產業未來趨勢與商機。