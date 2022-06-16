老牌汽車商Master Win（馬自達企業）集團16日宣布，已與Stellantis汽車集團簽署德國歐寶（Opel）汽車台灣總代理合約，並宣告歐寶汽車將於今年第四季回歸台灣車壇，台灣也將成為歐寶汽車布局亞太的重要市場。

Master Win集團自1917年由創辦人王初生先生創立以來，秉持「樸實理念」，從二輪車業起家，並逐步將事業版圖拓展至各式輪車，包含新車、中古車、零配件銷售、汽車售後服務及產業保險服務，在台灣市場擁有60餘年的專業汽車銷售和客戶服務經驗。

Master Win集團表示：「Master Win集團很榮幸取得先進且令人期待的德國Opel汽車在台灣的獨家代理權，給予對德國車特別偏好的台灣消費者多一個優質選擇。集團特別延攬業界專業經理人、打造完善與獨特的通路據點、提供以顧客為尊的銷售服務與售後優質體驗，我們深信可以為台灣汽車市場注入一股新氣象，並建構歐寶汽車品牌在台灣的永續發展。」

歐寶汽車品牌創立於1862年德國Russelsheim，是歐洲最大的汽車製造商之一，營運範疇遍及全球60多個國家。歐寶汽車全球運營總監William Mott表示：「歐寶汽車透過新世代德國的品牌核心概念，及大膽純粹的產品設計理念，結合卓越的造車工藝以及透過電能轉型迎來的零碳排綠能創新，期待滿足消費者的日常多元用車需求，給予超越過往的出行體驗。」

歐寶汽車所屬的Stellantis汽車集團，是在2021年1月由FCA（飛雅特克萊斯勒）和PSA（寶獅雪鐵龍）兩大汽車集團合併成立，Stellantis集團旗下涵蓋了14個國際知名汽車品牌。

歐寶汽車東協資深副總裁Christophe Musy認為：「歐寶汽車進軍台灣，是今年Stellantis集團在亞太發展計畫中的一個重要里程碑。台灣成為歐寶汽車在亞太地區發展的重要據點之一，尤其是台灣消費者對電動車款的接受度越來越高，相信在未來發展性與純電車款消費潛力上，台灣是最佳的舞台，我們對新合作夥伴 Master Win集團深具信心，將一起努力將新世代歐寶品牌在台灣市場上發揚光大。」