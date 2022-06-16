日本MUJI無印良品來台首家路面店，將於7月中旬於高雄岡山達麗樂購廣場A區登場，700坪規模稱霸全台，除了良品市場販售當季在地生鮮蔬菜之外，更首度攜手在地烘焙職人，推出超過20款健康麵包西點與經典咖哩輕食等，無印良品並預計7月底攜手全聯進駐台東開首號店，預期全年業績仍有望正成長。

無印良品岡山門市規模700坪，為全台最大店鋪，位於週邊獨立路面店還包括日系的UNIQLO、藏壽司與台灣平價服飾NET、健身工廠等，岡山門市以「食與憩」為主軸，提供全新的餐飲服務提案，包括高雄地區最大的「良品市場」，販售當季生鮮蔬果及台灣特色選品「FOUND FOOD」系列。

此外，無印良品首次攜手高雄在地烘焙職人，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點，甚至同步與日本等分店一樣，以熱銷調理食品異國咖哩速食包，現場搭配咖哩專用米飯及現煮新鮮蔬食，推出咖哩輕食套餐，還有單點沙拉、甜點、咖啡茶飲及酒精類飲品，有望以每日生活所需衝高單店業績。