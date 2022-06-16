水利局感謝地檢署對台中水利及水保偵辦案件的用心，雙方並研商未來藉由多面向合作方式。（台中市政府提供）

水利局主任秘書林志鴻，今日率水利局同仁前往拜會台中地檢署新任檢察長郭永發。（台中市政府提供）

台中市山坡地面積約15.5萬公頃，佔全市總面積70％，幅員遼闊，常有不肖業者在山坡 地堆置廢棄土石，甚至違法開發。台中市政府水利局主任秘書林志鴻16日率水利局 同仁前往拜會台中地檢署新任檢察長郭永發，感謝地檢署對台中水利及水保偵辦案件的 用心，雙方並研商未來藉由多面向合作方式。

水利局表示，雙方研商合作部分，包括空拍機蒐證、專業技師現場勘查、水土保持宣導活動等，共同打擊山坡地犯罪行為。

台中地檢署成立「檢警環林查緝環保及國土犯罪聯合小組」，與市府水利 局、中央水保局及水利署合作，將水保及水利兩大區塊列為偵辦重點，查緝上游山坡地 至下游排水違法，結合行政與司法，展現政府打擊犯罪及保育國土保育的決心。

檢察長郭永發指出，藉由行政機關專業科技協助，可蒐集現場犯罪事實，避免證據不足造成 法院判定困難，也感謝水利局提供空拍機協助蒐證及媒合水土保持服務團專業技師進行 現場勘查鑑定，地檢署也將請檢察官出席市府水土保持宣導活動，以多元角度輔導民眾 保育水土資源；希望透過地檢署、中央及地方密切合作及預防宣導，共同打擊不法，維護國土資源。