大陸央視新聞報導，大陸商務部16日舉行例行新聞發布會，媒體提問最新公布一份對在中國歐盟企業的問卷調查結果顯示，大多數在華歐企得益於在當地的創新研發，仍將中國視為具有潛力的創新研發基地。商務部新聞發言人束玨婷指出，歡迎各國企業擴大在華研發投入，共用發展紅利。

束玨婷表示，創新是中國新發展理念的重要內容，也是經濟高品質發展的重要驅動力。中國深入實施創新驅動發展戰略，在全球創新指數中的排名從2012年的第34位上升到2021年的第12位，包括在華歐洲企業在內的眾多企業也對此作出了積極貢獻，在參與中國開放和創新發展的過程中，實現了合作共贏。

束玨婷強調，中國將繼續堅定不移擴大高水準開放，進一步加大智慧財產權保護力度，不斷優化營商環境和創新環境，歡迎包括歐盟國家在內的各國企業來華投資興業，擴大在華研發投入，設立研發中心，更好擁抱中國市場，共用發展紅利。