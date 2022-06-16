台東縣三仙國小今天畢業典禮，學生必須攀樹親自拿取畢業證書，同時在空中面對太平洋，喊出自己的夢想；畢業生感謝老師的最後一堂課，讓他們攀上相處6年的大樹。

台東國中小近日陸續舉辦畢業典禮，位於東海岸三仙台風景區的三仙國小特別安排了攀樹成長禮課程。

今天上午在校長與老師祝福下，攀樹教練帶著畢業生環抱校園內「阿公級」大榕樹，表達感謝與親近，接著畢業生代表拋繩、綁結，兩人一組相互合作，各自以飛快速度攀樹，從空中繩結取下自己的畢業證書，並轉身面對太平洋大聲喊出自己夢想。

最後大家在大樹下合唱阿美族歌謠「下課」，畢業班導師下達口令，正式完成國小階段最後一堂課。

校長邵雅倩表示，三仙國小從高台校區遷移至現今校區已逾50年，校園樹木許多是從學生的阿公時代被種下，孩子們無論是遊戲、訓練、學習都在這些大樹庇蔭下完成。

校方有心讓樹木跟孩子能有更進一步的接觸，1年前返鄉校友賴錦森擔任三仙國小外聘講師，他與妻子游筑鈞均具備攀樹證照，平時無償協助學校修樹，也期望與校方共同推展親樹教育，因此與校方一拍即合，攀樹成長禮課程自此誕生。

畢業班學生平時課堂跟著教練學習「認識樹」，從辨識樹木生長情況、支點判斷、拋繩、繩結、攀樹安全等，三仙國小的樹木不僅是一棵樹，更是孩子們的老師，期待小朋友從親近樹木、了解樹木開始，認識樹、環境與人之間關係，進而愛上山林、走進自然。

位於東海岸三仙台風景區的台東三仙國小16日舉行畢業典禮，特別安排攀樹成長禮課程，由教練帶著畢業生環抱校園內「阿公級」的大榕樹，表達感謝與親近，接著畢業生代表拋繩、綁結，兩人一組合作攀樹，讓畢業生各自從空中繩結取下自己的畢業證書。（圖/ 中央社）

畢業生黃曼汝說，這是第一次攀樹，之前都不知道這個動作叫作「攀樹」，只知道「爬樹」，感覺很新鮮「我很開心能夠以攀樹來結束這6年來的點滴」。

畢業生吳芯彗表示，這次攀樹體驗很好玩，體會到在天上飛的感覺，就像小鳥一樣自由自在飛翔，視野也變寬闊了，「謝謝學校幫我們辦這麼有意義的活動」。

畢業生周新航、簡瑋池也都感謝老師教給他們的最後一堂課－攀樹，除認識樹外，還知道樹對環境生態的重要性及了解人與樹的關係密不可分，更認識樹在地球上所扮演的角色與人類的生命息息相關，感覺攀樹這個活動非常有意義。（編輯：陳仁華）1110616