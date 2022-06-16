為展現北投商圈夏日特色，北市商業處以地名由來融合魔法元素，與在地商圈共同發想，首次推出「2022北投女巫魔法節」活動，邀在地店家加入活動特約店家，招募時間自16日起至30日截止，歡迎北投區店家踴躍報名。

「北投」地名來源於平埔族「北投社」，而平埔族語「北投Kipatauw」，就是女巫的意思。北市商業處長高振源表示，北投商圈具有豐富的歷史人文特色及溫泉觀光資源，為推廣北投商圈夏日特色，於今年8月至9月舉辦「2022北投女巫魔法節」，為期一個月。

高振源說明，這次將召集100家以上在地店家，加入「2022北投女巫魔法節」特約店家，共同行銷宣傳推廣北投在地魅力，提升店家知名度及形象，也可吸引民眾前來遊逛，並規畫於北投公園、七虎公園等地設置亮點特色裝置，推廣商圈特色。

商業處表示，因為北投冬天有溫泉季，才希望發想一個屬於夏日的活動，目前除設置裝置藝術，也會規畫表演團體，並和店家討論舉辦何種促銷活動，如夜間光景裝飾活動、女巫美食專案等，期望成為北投夏季年度代表盛事，以吸引國內外遊客造訪。

商業處說明，所參與的活動特約店家，不論是美食餐飲、服飾、文創等，只要具台北市合法登記、於北投區設立實體店面，並配合導入無現金支付工具，後續將透過網站、FB官方粉絲團等相關平台幫忙宣傳。

商業處補充，填妥附件文件後，店家可用紙本、email及線上方式報名，相關活動資訊及連結與資訊將公布於臺北市商業處及台北市溫泉發展協會網站。