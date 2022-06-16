聯準會升息3碼外資動向受矚目！金管會表示，對於台股的影響，還是要回歸基本面。

金管會表示，美國升息3碼是28年來最大幅度，但是市場已經早有猜想，所以聯準會動向還是符合外界預期。

金管會表示，從今年以來到5月底止，外資雖然淨匯出36.37億美元，但是整體外資累計仍為淨匯入2259.30億美元，且美國5月4日升息2碼，但是整體5月份外資買超台股新台幣21.24億元、淨匯入26.96億美元，外資持續買超與淨匯入。

金管會認為，美國聯準會對於台股外資的影響，最終還是要回到基本面。