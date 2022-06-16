即將進入期末考周，家長、學生都關心下周是否恢復實體教學，嘉義縣政府剛開會討論後，決定高中以下學校6月20日再至30日仍暫停實體課程，遠距教學模式延長到6月底。

嘉義縣政府今針對是否恢復實體課程一事召開跨局處會議，會中衛生局提出數據分析，表示南部縣市仍在疫情高原期，目前學生確診數約占全縣確診人數8％，為避免實體課程恢復後，仍會受到班級內只要1位學生確診、就需全班停課的變動因素，導致教學型態受到影響，幾經討論後，決定高中以下學校6月20日至30日暫停實體課程。

教育處指出，學校在課程結束前還有期末評量、疫苗施打、領取快篩試劑、團隊練習、實作或實驗課程等重要學習活動，需要學生到校或參加，校方應以高規格標準加強各項防疫措施。

至於期末評量，授權各校採實體或線上多元方式進行，評量方式應清楚告知學生及家長，另家長因特殊情形無法在家照顧學童時，學生可到校學習，但學校必須做好防疫措施，並持續提供弱勢學生的午餐服務。畢業證書部分，國小畢業生可由校方代為協助，直接將畢業證書繳交欲就讀的縣轄公立國中代為報到。

翁章梁表示，下周開始學童疫苗第2劑開始施打，嘉義縣仍處在疫情高峰期，如恢復實體課程，將增加學生交叉感染風險，站在防疫優先立場，再延長暫停實體課程至6月30日。