台股正面臨多重巨變的結構調整，中小型企業更需要積極爭取資本市場能見度，才能受到外資法人的青睞。28日舉行的「2022董事學會年會」將首次發佈BIC計畫（Best in Class Company，簡稱BIC），從基本面、市場面及永續面等三大面向全方位剖析，為台股把脈並挑選出質優投資組合，正式揭露「外資投資台灣好公司百大榜單」，提供外資重新關注台股的投資機會與選擇，彰顯台股的投資價值。

主辦單位台灣董事學會表示，此次年會與企業發展研究中心共同發表最新《2022台灣董事會白皮書》，詳細剖析台灣半導體產業一支獨秀所帶來的影響，以及中小企業如何在挑戰與機會並存下，透過資本市場「借力使力」進行體質調整並成功轉型。

台灣董事學會指出，以中小企業為主體的台灣企業更需要積極面對世界經濟的變局，找出具體的商業模式啟動供應鏈創新，並以永續的方式呼應減碳的潮流與法令，爭取股東及利益關係人的支持。另一方面，透過資本市場的力量壯大實力，才能在新的經濟環境脫穎而出，打造永續型企業。