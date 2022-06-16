每年5-6月是國內外職業籃球季後賽打得最火熱的階段，國內職籃P.LEAGUE+季後賽正如火如荼進行中，上屆冠軍臺北富邦勇士隊順利取得總冠軍賽門票，北富銀特別號召卡友為富邦勇士隊加油，預祝富邦勇士隊能成功摘下二連霸冠軍。

近年來，國內職業籃球蓬勃發展，隨著去年P.LEAGUE+經營成功，今年又新增了兩支球隊，可明確感受邁入後疫情時代，國內籃球熱潮逐漸升溫的趨勢。

北富銀於去年底發行台北富邦勇士簽帳金融卡（簡稱勇士簽帳金融卡），是國內目前唯一的職籃球隊簽帳金融卡，其卡面是以火焱藍特別版球衣樣式設計，具備濃厚的籃球元素，值得球迷珍藏。且由於富邦勇士隊是P.LEAGUE+的超人氣球隊，深受年輕球迷喜愛，也帶動勇士簽帳金融卡持卡量持續成長，自推出以來持卡人數平均每月成長超過20％；而在整體持卡人中，超過5成是30歲以下族群，且有高達6成的客戶刷卡消費用於休閒娛樂及餐飲消費，顯示勇士簽帳金融卡客戶年輕、活力且注重生活娛樂的一面。

為了歡慶富邦勇士隊打進總冠軍賽，北富銀更推出一連串優惠活動。即日起至6月底，新開立富邦數位帳戶並完成指定任務二選一，包括完成投資風險偏好問卷，或是以簽帳金融卡綁定指定行動支付並消費一筆，可於任務完成次月起享有新台幣5萬元內活儲優惠年利率2％，利率優惠期間至2022年底；由於2％優惠活儲好評不斷，因此北富銀也將延長活動期間至今年底、利率優惠期間至2023年中，並自今年7月起，除了前述兩項指定任務之外，納入新開立數位帳戶約定為證券交割帳戶，讓指定任務擴增為三選一，取得活儲優惠資格更容易。

此外，台北富邦勇士簽帳金融卡「首刷滿額禮上加禮」活動同步好評再延長，7月底前線上開立數位帳戶並申辦勇士簽帳金融卡，開卡60天內綁定指定行動支付，首刷一筆達100元限量贈送麥當勞豬肉滿福堡乙份，刷卡三筆且累積金額達1,500元限量加贈麥當勞超值全餐乙組。

北富銀亦不定期針對勇士簽帳金融卡推出相關優惠，例如6月底前刷卡繳綜所稅，並於繳稅期間綁定指定行動支付任刷3筆，享繳稅稅額0.3％回饋，每戶最高回饋200元；7月底前，首次綁定指定行動支付刷一般消費可享10％現金回饋，每戶回饋上限50元（限量）；8月底前，透過專屬網站刷卡預訂Agoda全球飯店並全額付款成功，可享8％優惠；12月底前，每周三於淘寶購物刷卡消費，即可享免3％支付手續費優惠券（限量），豐富多元的回饋牢牢抓住用戶的心。

北富銀表示，籃球和棒球是國內備受歡迎的兩種球類運動，富邦集團傾力培植籃球及棒球職業球隊，期望為國內運動正向發展起帶頭作用。北富銀也積極結合這股運動風潮，陸續推出瑞湖勇士分行及新莊悍將分行，並發行悍將簽帳金融卡和勇士簽帳金融卡，透過線上線下全方位整合，為大眾帶來別具特色的金融體驗。