久未受媒體訪問的田家達，體態保持相當好。（粘耿豪攝）

田家達飾演的傅進華醫師，人設相當討喜。（大愛提供）

44歲演員田家達在戲劇《你好，我是誰》飾演傅進華醫師，協助經營失智症照顧中心，憨厚、認真有耐心的人設圈粉不少。許久未接受媒體訪問的他，今受訪時體態維持相當勻稱，皮膚光滑看不出年過40，他大方表示有「進廠維修」，尤其演戲時被拍到雙下巴，認為醫美是對自己的投資，每半年做拉提1次，因為有蟹足腫不做侵入性的醫美：「40歲後才發現老化速度越來越快，想要提升自己。」

田家達前幾年赴大陸發展，2年多前回台灣過年，剛好2邊疫情都爆發就留在台灣。他自曝在大陸有個大他1歲的交往對象，直到回台灣後才真正結束戀情，「我們斷斷續續交往2年，和她真的有文化上的差異。」但分手後2人還是好朋友。現在沒對象媽媽會著急催婚，他無形中感到壓力：「我媽就會過來欲言又止的樣子，會問怎麼沒跟朋友出去玩。」

田家達坦言看到朋友結婚生子還是會羨慕，若有遇到適合的對象會以結婚為前提交往，可以接受年紀比自己大，但不希望年紀差太多，看順眼、孝順就好。雖然有想成家，還是會顧慮現實面不敢太衝動，「錢還沒賺夠，想要先存錢買房，住爸媽家旁邊，相互有照應。」

回台灣後多了陪家人的時間，因為拍戲壓力大變瘦，媽媽會燉雞湯替他補身體。不過身高183公分的他透露拍攝《你好，我是誰》時伙食太好，一度胖到80公斤，尤其劇中為了展現氣勢有許多仰角鏡頭，看見明顯的雙下巴嚇了一跳，還被經紀人嫌胖，「因為我胖會先胖臉，現在平均1個禮拜上2次健身房才瘦回73，現在是最瘦的時候。」不過最近拍戲太累，他笑說喝完雞湯就直接睡了，比較放縱。

田家達透露演了《你好，我是誰》和爸媽話題變多，「像他們對劇中「共老村」很有興趣，想在花蓮買地和鄰居一起養老。」田家達和父親的關係和劇中父子關係一樣「尬聊」，得一直找話題，「像之前我爸送我去機場，短短半小時路程都得想話題，後來只好在車上裝睡。」

長年在大陸拍戲的他，與父母的互動不多，拍戲期間劇組到曹汶龍醫師家中拜訪，田家達看見曹爸對曹奶奶的照顧，對比自己與家人互動，發現自己的孝心不是那麼足夠。面對失智症患者，田家達在曹爸的身上也看見「耐心」的重要。跟爸媽姐姐一家感情都很好，田家達不說自己是「媽寶」，只希望現在能先達到先不忤逆父母。

接拍《你好，我是誰》讓田家達體悟「認真過完每一天」是當前最重要的事，過去拍戲會因準備過多細節而感到壓力，朋友告訴他「人生不要過得那麼累」把今天過完過得開心最重要。

傅進華醫師在劇中笑臉、表情豐富，容易受感動也有滿多哭戲，是田家達較少接拍過的角色，田家達說自己特別有長輩緣，現場鄧安寧導演與寇世勳也會現場給田家達建議，原本接連兩場的哭戲，在前輩寇世勳的建議一場哭，一場用情緒的收放詮釋，效果相當好。